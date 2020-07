La vignetta dedicata a Ennio Morricone

09/07/2020 | Vignette su Cinema e Film

Mentre la crisi del settore continua ad essere evidente ad occhio nudo con le sale cinematografiche italiane inesorabilmente chiuse nella maggior parte dei casi e i film da botteghino chiusi nel cassetto delle case di distribuzione, il Cinema mondiale piange la scomparsa di uno dei più grandi compositori italiani: Ennio Morricone.

Ci sembrava ovvio, doveroso, non sindacabile che la vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, fosse dedicata al Maestro.

Le sue colonne sonore, la sua musica resteranno per sempre patrimonio mondiale di chi ama il cinema, di chi ama l’arte…

Addio Ennio Morricone



beppebeppetti.com per voto10.it