La Vignetta del 16 luglio: Beppe Beppetti per Voto 10

16/07/2020 | Vignette su Cinema e Film

Nuovo appuntamento con la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il cinema non accenna a ripartire, la programmazione resta sempre quella del pre lockdown e i circuiti cinematografici iniziano ad accusare il colpo della crisi continua.

Tra i tanti assenti sicuramente figurano le istituzioni e le grandi catene di distribuzione. Vittime le sale cinematografiche, i tanti appassionati di cinema e, paradossalmente, il Cinema stesso.

Sperando che almeno il periodo dopo l’estate ci riporti alla normalità, o almeno ad una presunta normalità, torneranno i premi, torneranno gli Oscar e allora chissà che un premio speciale non venga dedicato proprio a chi dovrebbe essere il vero, unico, grande protagonista: il Cinema.



beppebeppetti.com per voto10.it