La Vignetta del 23 luglio: Beppe Beppetti per Voto 10

23/07/2020 | Vignette su Cinema e Film

Continua il silenzio, l’assordante silenzio delle major cinematografiche e delle case di distribuzione che non permettono alle poche sale aperte in Italia di offrire una programmazione almeno ‘accettabile’ per la clientela.

Così tra un rinvio e l’altro passano le settimane, luglio è ormai quasi finito, e il cinema sembra confinato in un limbo senza speranza.

Tra le difficoltà di chi al cinema vorrebbe andarci e quelle di chi vorrebbe ripartire offrendo un prodotto valido restano quindi una serie di decisioni che lasciano senza parole chi sperava in una ripartenza del settore…



beppebeppetti.com per voto10.it