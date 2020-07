La Vignetta del 31 luglio: Beppe Beppetti per Voto 10

31/07/2020 | Vignette su Cinema e Film

Dopo mesi dalla riapertura i Cinema restano inesorabilmente vuoti… I film proiettati sono vecchi, le condizioni per accedere alle sale restano, visti gli ultimi episodi giustamente, restrittive e nel frattempo…

Nel frattempo c’è chi sostiene che la pandemia sia stata una grossa illusione, un’allucinazione di massa, perchè magari ha avuto la fortuna di non incontrare sulla sua strada questo maledetto virus, ha avuto la fortuna che nessun parente, nessun amico sia rimasto vittima del Coronavirus…

D’altra parte se una cosa non la vedi non esiste…



beppebeppetti.com per voto10.it