La Vignetta del 7 agosto: Beppe Beppetti per Voto 10

A quanto pare il mese di agosto, già abbastanza avaro di prime in assenza delle norme anti-covid, continua con l’assordante silenzio di novità già osservato a giugno e luglio quando in teoria, con la riapertura delle sale cinematografiche, doveva ripartire l’attività legata ai cinema.

Così il film purtroppo resta sempre lo stesso e molte sale vedono messo in pericolo il loro stesso futuro, e la vignetta di Beppe Beppetti, in esclusiva per Voto 10, descrive perfettamente la situazione.

Speriamo che qualcuno si accorga presto del rischio che il cinema sta correndo in Italia…



beppebeppetti.com per voto10.it