La Vignetta del 13 agosto: Beppe Beppetti per Voto 10

13/08/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta del 13 agosto realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, in attesa della riapertura delle sale che appare ancora una prospettiva lontana e fumosa, è dedicata alla strettissima attualità.

Come nel cinema esistono i grandi classici che non passano mai di moda, anche nella vita di tutti i giorni e, a maggior ragione in quella politica, esistono delle abitudini che non finiranno mai di ‘tenerci compagnia’.

Se Robin Hood ci ha sempre affascinato e fatto innamorare del personaggio, i novelli fuorilegge di Sherwood suscitano nella maggior parte della gente un sentimento che di ‘amore e stima’ non ha assolutamente nulla…sperando che arrivi presto un ‘Re Riccardo’ a sistemare tutto.



