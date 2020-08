La Vignetta del 20 agosto: Beppe Beppetti per Voto 10

20/08/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta del 20 agosto realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti è ancora dedicata alla strettissima attualità aspettando che le major decidano di far finalmente uscire i nuovi titoli messi provvisoriamente nel cassetto vista la chiusura della maggior parte delle sale cinematografiche in Italia.

Dopo aver riaperto le discoteche per la prima metà del mese di agosto il Governo ha disposto la chiusura delle stesse almeno fino al 7 settembre…l’unico settore che sembra messo all’angolo, forse dimenticato, è ancora il cinema. Aspettiamo la prossima settimana sperando che qualcosa si muova…



beppebeppetti.com per voto10.it