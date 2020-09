La vignetta di The New Mutants

03/09/2020 | Vignette su Cinema e Film | The New Mutants

E’ The New Mutants il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Da un fumetto Marvel (1983-91) il regista Josh Boone ha tratto questo Spin-off di taglio dark e cruento, che costituisce il tredicesimo atto (e forse un nuovo inizio) nella saga cinematografica degli X-Men. La vicenda, ambientata ai giorni nostri (dunque nella linea temporale di Deadpool) ha come protagonisti cinque giovani mutanti che hanno scoperto i loro poteri con l'arrivo della pubertà. Ora sono stati rinchiusi all'interno di una speciale struttura, dove vengono seguiti dalla dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga) e trattenuti contro la loro volontà. Tra loro abbiamo la scozzese Rhane Sinclair alias Wolfbane (Maisie Williams) con la facoltà di mutarsi in lupo e la russa Illyana Rasputin detta Magik (Anya Taylor-Joy), sorella del mutante Colosso, in grado di teletrasportarsi. Nessuno dei ragazzi ha un rapporto del tutto sereno con la natura che il fato gli ha conferito. Tutti dovranno combattere per sopravvivere e affrontare i fantasmi del passato.



beppebeppetti.com per voto10.it