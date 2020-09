La vignetta dedicata alla riapertura delle scuole

17/09/2020 | Vignette su Cinema e Film

Questa settimana la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti è dedicata alla riapertura delle scuole.

Come per i cinema, anche la riapertura delle scuole in tutta Italia si sta rivelando molto più ‘complicata’ e disastrosa di quanto qualcuno, dopo 6 mesi di chiusura e con un lungo ‘preavviso’, si augurava.

Un ‘in bocca al lupo’ gigante ai ragazzi che sono tornati (i più fortunati almeno) dietro ai banchi di scuola e ai loro genitori che stanno affrontando l’ennesimo percorso ad ostacoli.

...e che questi attimi non fuggano più!



beppebeppetti.com per voto10.it