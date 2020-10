La vignetta dedicata ai casi Covid nel calcio

01/10/2020 | Vignette su Cinema e Film

Questa settimana la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti è dedicata ai casi Covid nel calcio e alla gestione degli stessi.

Mentre in tutta Italia si cerca di contenere la pandemia con interventi e chiusure mirati, il mondo del calcio sembra vivere in un universo parallelo dove la quarantena dura di meno e non tutti quelli che vengono a contatto con dei ‘positivi’ devono entrare in isolamento.

Resta la perplessità di chi osserva dall’esterno e allo stesso tempo ci si chiede sul serio se con quello che sta succedendo alcuni allenatori stanno veramente entrando ‘nel pallone’.



beppebeppetti.com per voto10.it