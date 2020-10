La vignetta di La vita straordinaria di David Copperfield

15/10/2020 | Vignette su Cinema e Film | La vita straordinaria di David Copperfield

E’ La vita straordinaria di David Copperfield il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dall’immaginazione del regista candidato all’Oscar Armando Iannucci, l’adattamento di uno dei romanzi più amati di Charles Dickens. Un racconto della vita di David Copperfield (Dev Patel), dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista.

Un film straordinariamente divertente che attraversa l’Inghilterra del XIX secolo seguendo il destino a zig-zag del suo eroe.

Nel cast anche Tilda Swinton e Hugh Laurie rispettivamente nei panni di Betsey Trotwood, l'eccentrica prozia di David, e Mr. Dick, un uomo un po' folle che vive con lei.



beppebeppetti.com per voto10.it