La vignetta dedicata al coprifuoco

22/10/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata al coprifuoco deciso in alcune regioni italiane per contrastare l’epidemia di coronavirus.

Speravamo tutti di poter tornare alla normalità, ai film in uscita, alle sale piene di gente in fila per assistere alla proiezione dell’ultima pellicola.

Purtroppo a quanto sembra la normalità, almeno per le prossime settimane, sarà quella tristissima a cui avevamo cercato di non abituarci nei mesi di marzo e aprile. Al momento, fortunatamente, non si parla di lockdown ma, solo, di coprifuoco notturno. Coprifuoco è però una parola che richiama alla mente altri tristi periodi della nostra storia. Speriamo che sia sufficiente per limitare i danni e riportare il nostro Paese ad una situazione accettabile senza ulteriori sacrifici per i cittadini.

Intanto, come sempre, il nostro pensiero più affettuoso va a tutte le persone che si trovano a combattere direttamente contro questo nemico invisibile.



beppebeppetti.com per voto10.it