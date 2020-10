La vignetta dedicata alle nuove chiusure dei cinema

30/10/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata alle nuove chiusure dei cinema decise, nel nuovo DPCM, per provare a contrastare la diffusione della pandemia nel nostro Paese.

Non avremmo mai voluto ricominciare a dedicare il nostro spazio settimanale al Coronavirus o alle decisioni prese dalle Autorità per tentare di porre rimedio ad un qualcosa che sembra purtroppo ripresentarsi come già a marzo.

Purtroppo questa volta il virus sembra colpire pesantemente in ogni zona del nostro Paese e come in Ritorno al Futuro ci sentiamo riproiettati in un passato che speravamo lontano…



beppebeppetti.com per voto10.it