La vignetta dedicata a Gigi Proietti e Sean Connery

05/11/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata a Gigi Proietti e Sean Connery che ci hanno lasciato nei giorni scorsi.

Due scomparse che hanno lasciato i cuori di tanta gente colmi di lacrime. Due personaggi diversi, profondamente legati da un amore viscerale per le loro terre d’origine, Roma per Proietti, la Scozia per Sean Connery.

Ci lasciano con un’eredità ricchissima. I film, gli spettacoli teatrali, i doppiaggi li hanno resi immortali.

Da parte nostra un omaggio sincero a due grandi protagonisti del mondo dello spettacolo che conserveremo per sempre nei nostri cuori.

Ciao Gigi, ciao Sean



beppebeppetti.com per voto10.it