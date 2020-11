12/11/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata alla nostra Italia, divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla per combattere la pandemia da Coronavirus.

Il tutto mentre la maggior parte degli italiani si trova costretto a combattere con atteggiamenti da condannare di politici e non… aggiungendo quindi battaglie superflue a quelle quotidiane a cui ci ha costretto il virus che ha colpito il mondo intero in questo 2020.

Sperando che giallo, rosso e arancione siano le ultime notizie cromatiche mentre continuiamo a vederne di tutti i colori.



beppebeppetti.com per voto10.it