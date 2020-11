La vignetta dedicata alla curva della pandemia

19/11/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata alla curva della pandemia, alle notizie che ci arrivano dalle varie regioni, alle decisioni prese dalle autorità per mettere un freno al contagio.

Tristemente, giorno dopo giorno, ci si accorge che quello a cui stiamo assistendo quotidianamente sembra il remake di un qualcosa già visto prima.

La curva del contagio che si alza, il personale sanitario (veri eroi dell’emergenza) che denuncia la mancanza di strutture adeguate, le attività che sono costrette a chiudere, i virologi che parlano di picco all’orizzonte, i politici che promettono nuove riaperture minacciando, allo stesso tempo, lo spettro di nuove successive chiusure.

Un percorso circolare senza apparente via d’uscita…ma con la speranza di trovare al più presto la soluzione che ci possa tirar fuori da questo loop.



beppebeppetti.com per voto10.it