La vignetta dedicata al Film delle feste

26/11/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata al Film delle Feste.

Come tutti sappiamo non è possibile al momento andare al Cinema e non sappiamo se e quando riapriranno le sale cinematografiche. Da sempre il periodo delle feste natalizie era il momento in cui si andava al cinema con tutta la famiglia, con gli amici. Era sempre stato il momento in cui le major lanciavano i loro titoli di punta. Questa volta, purtroppo no, non sarà così. E allo stesso tempo non sappiamo ancora se potremo vederci per la cena di Natale, se il numero degli invitati sarà contingentato, se saremo costretti a fare i turni per salutarci.

In tutto questo il film delle Feste non poteva che essere Una poltrona per due visto che, oltre ad essere un classico della programmazione televisiva natalizia, sembra essere il numero massimo di persone che si potranno invitare…



beppebeppetti.com per voto10.it