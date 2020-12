La vignetta dedicata agli spostamenti tra Regioni per le feste

03/12/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata agli spostamenti tra Regioni per le feste.

Proprio nel giorno in cui sta per uscire il nuovo DPCM che dovrebbe spiegarci, o almeno tentare di farlo, come potremo muoverci nel mese di dicembre e soprattutto durante le feste, la nuova vignetta ci spiega in maniera geniale il dubbio amletico che attanaglia gli italiani e le difficoltà che stanno incontrando in questi difficile giorni.

Se la Regina degli Scacchi è una delle serie TV che ha riscontrato il maggior apprezzamento del pubblico diventando di diritto una delle rivelazioni della stagione, dall’altra parte le decisioni settimanali con la colorazione delle regioni italiane e i divieti imposti per contenere la pandemia sono, purtroppo, tra i peggiori incubi del popolo italiano…

Per fortuna le cose sembrano andare meglio e speriamo di poter dichiarare presto scacco matto al Coronavirus.



beppebeppetti.com per voto10.it