La vignetta dedicata alla crisi del settore aereo a causa della pandemia

10/12/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata alla crisi del settore aereo a causa della pandemia.

Prendendo spunto da una delle pellicole, che è ormai diventata un classico delle festività natalizie, si da visibilità a uno dei tanti settori colpiti dalla crisi del 2020 a causa delle restrizioni imposte per tentare di bloccare la diffusione del coronavirus.

Con oltre il 65% dei passeggeri in meno, solo la parentesi estiva e i primi 2 mesi dell’anno hanno evitato una debacle totale, il trasporto aereo è stato messo in ginocchio dal virus. Di solito durante le vacanze di Natale in tanti si organizzavano per dei piccoli (o grandi viaggi)…la vignetta vuole essere un invito all’ottimismo perchè presto Mamma ho perso l’aereo tornerà ad essere solo un classico dei film di Natale.



beppebeppetti.com per voto10.it