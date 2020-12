La vignetta dedicata alle Canzoni di Natale

17/12/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata al Natale…o almeno a quelle, tra le tradizioni natalizie, che sarà possibile seguire anche in questo Natale ai tempi del Coronavirus.

Proprio in queste ore il governo e le regioni stanno decidendo cosà si potrà e cosa non si potrà fare. Zona rossa, zona arancione, zona gialla a punti. Le deroghe tra comuni, anzi tra provincie, forse tra quartieri. La cena della vigilia o il pranzo di Natale con 2 congiunti, forse 1, ma solo se stretto, la messa di Natale e chi più ne ha più ne metta.

Resterà forse la possibilità di cantare un coro natalizio in diretta sul computer o via telefonino mentre l’unica cosa che continua a suonare sono, purtroppo, i campanelli d’allarme per la situazione.

Per gli auguri di Natale ci si sente la settimana prossima…sperando che la situazione migliori presto.



beppebeppetti.com per voto10.it