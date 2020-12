La vignetta delle regole del Natale

24/12/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata alle regole che dovremo seguire per festeggiare il Natale.

E’ un Natale diverso quello che ci apprestiamo a festeggiare. Un Natale pieno di regole, di divieti, di autocertificazioni, di conti matematici per raggiungere le abitazioni dei nostri parenti (sempre rispettando il limite massimo di persone consentite dalla legge). E’ il Natale dove la messa di mezzanotte verrà celebrata alle 19.30 del giorno prima, dove non ci saranno le processioni familiari per portare il bambinello nel presepe, dove non si ascolteranno i cori natalizi…è un Natale che assomiglia a quello descritto dal Grinch.

Noi vi auguriamo un felice Natale, sperando che lo possiate festeggiare con le persone a cui volete bene in attesa di poter tornare presto alle nostre tradizioni.



Buon Natale a tutti



beppebeppetti.com per voto10.it