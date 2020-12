La vignetta di Capodanno

31/12/2020 | Vignette su Cinema e Film

La vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti, è dedicata al Capodanno.

E’ stato un anno molto particolare, un anno difficile per tutti. Un anno che molti di noi non vedono l’ora di dimenticare. Noi tutti ci auguriamo che il 2020 sia stato una parentesi sfortunata, un avviso ai naviganti e che il messaggio sia arrivato forte e chiaro.

Non ci faremo più trovare come l’orchestra che continuava a suonare mentre il Titanic affondava ma, tutti insieme, troveremo la forza per reagire alle avversità e superare ogni difficoltà, speriamo poche, che ci troveremo ad affrontare.



Noi vi auguriamo un felice 2021, sperando che possa esaudire tutti i vostri desideri e che torni ad essere un anno ‘normale’.



Buon anno a tutti



beppebeppetti.com per voto10.it