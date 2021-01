La vignetta della Befana

07/01/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata all’Epifania appena trascorsa la vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

E’ la prima del 2021, la prima di un anno che ci auguriamo possa finalmente aiutarci a dimenticare quanto di brutto successo in quello appena trascorso.

Non sappiamo se la Befana abbia lasciato nella vostra calza qualcosa di bello, qualcosa di dolce o abbia deciso di lasciare del carbone (sarebbe stata l’ennesima beffa del periodo)…

Noi speriamo che nelle calze di tutti abbia portato finalmente la possibilità di mettere la parola fine alla pandemia, che abbia davvero trovato il famoso ‘asso nella manica’ per vincere questa mano di poker…



beppebeppetti.com per voto10.it