E’ dedicata al 2021, l’anno del bufalo, la vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Mentre in Italia impazza la crisi di governo e la pandemia continua a non darci tregua, dall’altra parte dell’oceano è andata in scena un’altra scena a cui mai avremmo potuto immaginare di assistere. L’assalto al Campidoglio di Washington da parte dei sostenitori di Trump che contestavano i risultati delle presidenziali americane.

Che il 2021 sia, secondo il calendario cinese, l’anno del bufalo lo sapevamo…che negli Stati Uniti avessero deciso di festeggiarlo in anticipo e in questo modo ci ha colti invece un po’ più di sorpresa!



beppebeppetti.com per voto10.it