21/01/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata all’insediamento di Joe Biden la vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Riflettori nuovamente puntati su quello che succede al di là dell’Oceano Atlantico con l’insediamento del 46esimo Presidente della storia degli Stati Uniti d’America in un certo modo offuscato più dall’uscita di Donald Trump che ha annunciato che ‘tornerà, in qualche modo alla Casa Bianca’.

E allora sorge spontaneo pensare che l’ex presidente abbia davvero preparato qualche sorpresa nella sua vecchia casa come Kevin McCallister in Mamma ho perso l’aereo…



beppebeppetti.com per voto10.it