La vignetta sulla Crisi di Governo

28/01/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alla crisi di governo che si è appena aperta in Italia la vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Mentre l’Italia continua a regolare la sua vita sul semaforo della pandemia che cambia colore dal rosso al giallo, condizionando la già difficile ripresa, in Parlamento è scattata l’ora della Crisi di Governo.

Aggiungere questa ‘crisi’ a quelle già in atto dalle Alpi alla Sicilia contribuisce in maniera netta a generare una pericolosissima ‘corrente’.

La domanda sorge spontanea: era proprio necessario aprire ‘quella porta’?



beppebeppetti.com per voto10.it