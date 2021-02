La vignetta dedicata al Governo Draghi

11/02/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata al nascente Governo Draghi la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Sembra realmente arrivata ad una svolta la crisi politica che aveva colpito il nostro paese. A meno di sorprese, al momento lontane, l’incarico affidato dal presidente Mattarella al Professor Mario Draghi potrebbe risultare quello ‘vincente’.

Quando mai, negli ultimi anni, avevate visto un presidente incaricato ricevere l’endorsement quasi unanime delle forze politiche, delle parti sociali, dei mercati finanziari, della stampa nazionale e estera?

E se veramente Mario Draghi potrebbe sostituire Jim Carrey nel remake di Una settimana da Dio…speriamo che anche la situazione italiana sia a lieto fine come il film.



beppebeppetti.com per voto10.it