La vignetta dedicata alla variante inglese

19/02/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alla variante inglese la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La battaglia contro il Covid in questo momento ha individuato il nuovo ‘nemico’: le varianti del virus che sembrano essere più contagiose, maggiormente letali e su cui resta l’incognita della validità dei vaccini.

Per quanto riguarda i comportamenti che dobbiamo seguire per combattere anche le nuove ‘versioni’ del virus non risultano particolari cambiamenti. Restano le divisioni del paese nelle zone gialle, arancioni e rosse, l’obbligo delle mascherine, il coprifuoco dopo le 22 e, purtroppo, la chiusura di attività come palestre, teatri e cinema…

Siamo ormai vicini all’anniversario del primo lockdown e speriamo che presto questa battaglia possa finalmente essere vinta.



beppebeppetti.com per voto10.it