La vignetta sulla campagna di vaccinazione

E’ dedicata alla campagna di vaccinazione la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ormai è noto a tutti che la battaglia finale contro il coronavirus si combatterà con i vaccini. Non si può prescindere da una campagna di vaccinazione che copra almeno il 70% della popolazione per pensare di uscire vittoriosi da questo incubo.

Nel frattempo le proiezioni attuali danno la fine dell’anno come limite temporale per la fine della parte più corposa delle vacccinazioni in Italia…e forti di un’accelerata nella sfida al virus appare forse più vicina la data in cui anche le proiezioni in sala torneranno a farci sorridere e a vedere il futuro più roseo.



beppebeppetti.com per voto10.it