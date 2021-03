La vignetta dedicata alle riaperture dei cinema

04/03/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alle riaperture dei cinema la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Con l’ultimo DPCM che entrerà in vigore dal prossimo 6 di marzo si vede all’orizzonte una tenue luce per il futuro dei cinema e del mondo dello spettacolo in genere.

Dal 27 marzo infatti, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Non è il massimo di quello che ci si poteva aspettare ma, è pur sempre un segnale di cambio rotta che ci auguriamo sia il primo passo verso un ritorno alla normalità da tutti auspicata.



beppebeppetti.com per voto10.it