18/03/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata all’uscita dall’emergenza coronavirus la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Proprio quando sembrava arrivato il momento di tornare ad una pseudo normalità, che sappiamo si potrà raggiungere esclusivamente con la maggior parte della popolazione vaccinata, il barometro è tornato a segnare tempesta.

La maggior parte delle regioni sono diventate zona rossa o, tranne la Sardegna, zona arancione con la conseguenza di non poter avviare quel processo di normalizzazione da tutti auspicato. Se a tutto ciò aggiungiamo anche le problematiche con alcuni vaccini e le paure di un Paese in grossissima difficoltà, il futuro sembra meno roseo.

Sperando che per le riaperture non si debba realmente aspettare che si sia migliori rispetto al periodo pre pandemia perchè allora la situazione sarebbe quantomeno difficoltosa…



beppebeppetti.com per voto10.it