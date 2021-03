La vignetta della settimana della domenica delle Palme

25/03/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alla seconda domenica delle Palme vissuta in emergenza coronavirus la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Mentre continua il dibattito in Parlamento che dovrà decidere se le zone rosse e arancioni continueranno ad essere le sole in Italia anche dopo Pasqua o se il giallo potrà tornare a fare capolino nella mappa del nostro paese è arrivata la seconda domenica delle Palme che l’Italia vivrà in piena emergenza coronavirus.

Diverso dal lockdown dello scorso anno ma pur sempre con tante limitazioni tanto che le indicazioni per domenica sono quelle di consegnare le palme già imbustate per i fedeli oltre a tante altre ‘regole’ che ci fanno vivere con l’incertezza del domani e la certezza che si procede a spanne…



beppebeppetti.com per voto10.it