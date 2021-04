La vignetta di Pasqua

01/04/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alla Pasqua la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Lo abbiamo detto nei giorni scorsi che da questa pandemia in tanti speravmo che ne saremmo usciti migliorati, con una consapevolezza diversa.

Purtroppo le cronache di questi giorni, gli avvenimenti di cui veniamo a conoscenza dai quotidiani, le decisioni e le prese di posizione di chi ci dovrebbe rappresentare nelle istituzioni ci hanno fatto capire che non sarà così...

Intanto, giustamente, ci accontenteremo di uscirne dalla pandemia!



beppebeppetti.com per voto10.it