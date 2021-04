La vignetta dedicata alle gite fuori porta

08/04/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alle gite fuori porta la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Le gite fuori porta sono state ‘vietate’ per la Pasqua e il lunedì dell’Angelo e a quanto sembra, a meno di ‘miracoli’ anche quelle del 1 maggio appaiono come un miraggio.

Nel frattempo tra il virus che incombe e i problemi con le vaccinazioni anche le tanto auspicate riaperture delle sale cinematografiche sono state rinviate a data da destinarsi…speriamo che ci sia finalmente la luce in fondo al tunnel.



beppebeppetti.com per voto10.it