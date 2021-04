La vignetta dedicata alle attese

15/04/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alle attese la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dedicata alle attese per le riaperture di cinema, teatri, ristoranti. Dedicata alle attese del lavoro 'normale' per tutti. Dedicata alle attese per una vita nuovamente fatta di socialità, abbracci, sorrisi. Dedicata alle attese per dei giorni senza il terrore continuo per la salute dei propri cari. Dedicata alle attese dei giorni in cui la prima notizia che si ascolta non sia sulla pandemia, sul conteggio dei contagiati, sul numero dei morti, sulle terapie intensive.

Dedicata alla voglia di 'giorni felici'...il prima possibile.



beppebeppetti.com per voto10.it