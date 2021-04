22/04/2021 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata alle riaperture dei ristoranti all’aperto la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dal 26 di aprile, con il ritorno delle zone gialle in Italia, si tornerà finalmente a poter mangiare al ristorante ma, fate attenzione, esclusivamente all’aperto. Per le sale al chiuso bisognerà aspettare il 1° di giugno ed esclusivamente all’ora di pranzo.

Andando a rivedere i titoli di alcuni capolavori cinematografici traslandoli nell’era dei DPCM e delle restrizioni per la pandemia si vede come alcuni film non avrebbero convinto del tutto…

Aspettando sempre che si possa tornare alla normalità quanto prima!



beppebeppetti.com per voto10.it