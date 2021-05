La vignetta di Si vive una volta sola

07/05/2021 | Vignette su Cinema e Film | Si vive una volta sola

E’ dedicata a Si vive una volta sola la vignetta realizzata questa settimana da Beppe Beppetti in esclusiva per Voto 10.

Il professor Umberto Gastaldi, il suo aiuto dottor Pezzella, l'anestesista Lasalandra e la strumentista Lucia Santilli sono quattro professionisti di alto livello, scelti persino dal Vaticano per una delicata operazione al Papa. I quattro sono tanto bravi nella loro professione quanto disastrati nelle loro vite private: Gastaldi litiga con una figlia-soubrette di cui si vergogna per le partecipazioni televisive a cui la ragazza prende parte con grande riscontro del pubblico; Pezzella è un uomo a cui piacciono la bella vita e le donne ma è sposato; Santilli è sempre alle prese con uomini che la lasciano e giocano coi suoi sentimenti e Lasalandra è il bersaglio degli scherzi degli altri tre. Anche fuori dal lavoro, si ritrovano sempre tra di loro facendo scherzi sempre più pesanti al povero Lasalandra.

Durante un controllo di routine al quale l'equipe si sottopone ogni tanto, Gastaldi scopre che a Lasalandra mancano ormai pochi mesi di vita. Non sa come dirlo, si confronta con gli altri due amici e, non riuscendo a dirglielo subito, partono alla volta della Puglia, per una vacanza dove pensano di avere una migliore occasione per parlare con l'amico malato.



beppebeppetti.com per voto10.it