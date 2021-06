La vignetta di Voyagers

24/06/2021 | Vignette su Cinema e Film | Voyagers

E’ dedicata a Voyagers la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Il futuro del genere umano è in pericolo e un gruppo di giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando intelligenza e obbedienza sono imbarcati per una spedizione che punta a colonizzare un pianeta distante. Quando però scoprono alcuni sconcertanti segreti della propria missione, iniziano a rifiutare le regole imposte per esplorare la propria natura più primitiva. La vita sulla navicella spaziale viene travolta dal caos, con i giovani protagonisti travolti dalla paura, dalla lussuria e un'insaziabile fame di potere. Gli astronauti dovranno affrontare prima la minaccia più vicina, cioè loro stessi, e poi fare i conti con ciò che c'è al di fuori.



lelecorvi.com per voto10.it