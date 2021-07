La vignetta di Black Widow

08/07/2021 | Vignette su Cinema e Film | Black Widow

E’ dedicata a Black Widow la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Nel film targato Marvel Studios Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.



lelecorvi.com per voto10.it