La vignetta de I Croods 2 - Una nuova era

15/07/2021 | Vignette su Cinema e Film | I Croods 2 - Una nuova era

E’ dedicata a I Croods 2 - Una nuova era la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

In questa nuova avventura Grug, Hip, Guy insieme a Hugga, Tonco e Nonna partono alla ricerca di un posto più sicuro in cui vivere, un posto che possono chiamare ‘Casa’. Alla fine del lungo viaggio scoprono un luogo meraviglioso che sembra soddisfare tutti i loro desideri ma… c’è solo un problema: è occupato da un’altra famiglia, I Superior!

I Superior, con la loro ingegnosa casa sull'albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri irrigati e pieni di ortaggi freschi, sono due gradini sopra i Croods nella scala evolutiva. Dopo averli accolti in un primo momento con tutte le onorificenze, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna.

Proprio quando tutto sembra perduto una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un'avventura epica che le costringerà ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l'un l'altra e a forgiare un futuro insieme.



lelecorvi.com per voto10.it