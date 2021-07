La vignetta di Jungle Cruise

29/07/2021 | Vignette su Cinema e Film | Jungle Cruise

E’ dedicata a Jungle Cruise la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Jungle Cruise della Disney è la storia di un emozionante viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff (Dwayne Johnson) e un'intrepida ricercatrice, la dott.ssa Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello McGregor (Jack Whitehall). Lily parte da Londra, in Inghilterra, alla volta della giungla amazzonica e si affida a Frank e ai suoi discutibili servizi perché la guidi nella navigazione del fiume a bordo de La Quila - la sua scassata ma affascinante barca - per scoprire un antico albero con speciali proprietà curative: l'Albero della Vita. La scoperta dell'arbusto potrebbe cambiare il futuro della medicina e salvare le sorti dell'umanità.

Il gruppo dovrà vedersela non solo con i pericoli che la giungla nasconde, i suoi veri abitanti, gli animali selvatici, che non perderanno occasione per attaccarli, ma anche con un'altra spedizione rivale tedesca, spietata e senza alcuno scrupolo.



lelecorvi.com per voto10.it