La vignetta di The Suicide Squad - Missione suicida

05/08/2021 | Vignette su Cinema e Film | The Suicide Squad - Missione suicida

E’ dedicata a The Suicide Squad - Missione suicida la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

I super cattivi Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag di (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Peacemaker (John Cena) e altri pessimi elementi del penitenziario Belle Reve, che detiene i maggiori criminali di sempre, si uniscono alla segreta e ombrosa Task Force X per evadere. Questa organizzazione li dota delle armi più esplosive che possiede e li scarica nella remota isola di Corto Maltese, che pullula di temibili nemici dell'umanità.

Mentre si fanno largo nella giungla dell'isola, il gruppo - guidato dal colonnello Rick Flag - dovrà prendere parte a una missione di ricerca, seguendo le indicazioni governative di Amanda Weller (Viola Davis). Ogni loro singolo atto di ribellione, ogni passo falso commesso dalla squadra costa loro la morte, che potrebbe essere causata dalla stessa Weller, dai loro nemici o da un altro membro della Squad. Il team suicida, però, non immagina che il buon esito della missione è qualcosa che gioca a loro sfavore...



lelecorvi.com per voto10.it