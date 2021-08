La vignetta di Free Guy - Eroe per gioco

12/08/2021 | Vignette su Cinema e Film | Free Guy - Eroe per gioco

E’ dedicata a Free Guy - Eroe per gioco la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Free Guy, film diretto da Shawn Levy, racconta la storia di un impiegato di banca (Ryan Reynolds) che un giorno prova a ribellarsi a un sistema che lo vuole sottomesso e vittima della violenza quotidiana. Decide di non restare a guardare, mentre alcuni rapinatori derubano in tutta tranquillità la banca, come loro solito. Questa volta, però, Guy decide di ribellarsi e provare ad affrontare i due malviventi.

È così che, grazie a un paio di occhiali molto speciali, scopre di essere un personaggio all'interno di un videogame open world dal nome "Free City", nel quale lui è il "tipo buono" in lotta con i cattivi in un mondo violento. Oltre a svolgere il duro compito di eroe, Guy intraprende una crociata contro i creatori del gioco, intenzionati a chiudere baracca e a spegnere definitivamente il videogame.



lelecorvi.com per voto10.it