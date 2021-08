La vignetta di Fast & Furious 9

19/08/2021 | Vignette su Cinema e Film | Fast & Furious 9

E’ dedicata a Fast & Furious 9 la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

A distanza di quattro anni dai fatti precedentemente narrati, vediamo Dominic Toretto (Vin Diesel) profondamente cambiato, che trascorre una vita serena e rilassata lontano da pericoli e inseguimenti, insieme a Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Ma le cose sono destinate a cambiare quando fa ritorno sulla scena suo fratello minore Jakob (John Cena), alleato con Cipher (Charlize Theron). L'hacker era stata arrestata da Mr. Nobody (Kurt Russell) e sta per essere trasferita tramite aereo in prigione, ma viene liberata dal dirottamento messo in atto dallo stesso Jakob e da Otto (Thue Ersted Rasmussen), decisi a impossessarsi del Progetto Aries, un programma di armi che, una volta riunificato, consente di controllare tutti i computer del mondo e i sistemi più avanzati.

Jakob oltre a essere un audace pilota, è uno scaltro assassino e un ladro che sta organizzando un complotto a livello mondiale. Dom riunirà ancora una volta la sua squadra e dovrà fare così i conti con il proprio passato, finora lasciato in sospeso.

Riuscirà a fermare i piani di suo fratello e mettere al sicuro le persone che ama?



lelecorvi.com per voto10.it