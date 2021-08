La vignetta di Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

26/08/2021 | Vignette su Cinema e Film | Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

E’ dedicata a Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Le vicende si svolgono tre anni dopo la fine della storia d'amore tra Giovanni e Monica, che come i due avevano previsto ha avuto vita breve, è durata proprio come un gatto in tangenziale. Monica è finita in carcere, a causa delle gemelle. Le due avevano nascosto nei fusti dell'olio del locale diverse cose rubate, ma è Monica a finire nei guai. Per avere una speranza di uscire il prima possibile non può che rivolgersi a Giovanni. Quest'ultimo la tirerà fuori di prigione, ma a una condizione: Monica dovrà svolgere servizi sociali presso la comunità cattolica di San Basilio, dove incontrerà Don Davide (Luca Argentero), un sacerdote molto affascinante.

Le vite di Monica e Giovanni quindi si scontrano - invece che "incontrano" - di nuovo, ma come finirà questa volta? Ci sarà un riavvicinamento tra i due o Giovanni resterà insieme alla sua nuova fiamma, Camilla (Sarah Felberbaum)?



lelecorvi.com per voto10.it