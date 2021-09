La vignetta di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli

02/09/2021 | Vignette su Cinema e Film | Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli

E’ dedicata a Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, il film Marvel diretto da Destin Daniel Cretton, vede protagonista Shang-Shi, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu. Nato nella provincia di Honan, nella Repubblica Popolare Cinese, dal genio del crimine assetato di sangue e desideroso di conquistare il mondo noto come Fu Manchu e da una donna ignota, Shang-Chi viene addestrato nelle arti marziali sin dall’infanzia ad opera del padre e dei migliori istruttori affiliati al suo impero del crimine. Un giorno tuttavia, dopo essere stato mandato dal padre ad assassinare un suo vecchio nemico, il dottor Petrie, si imbatte nella nemesi paterna, sir Denis Nayland Smith, grazie al quale si rende conto che Fu Manchu è malvagio. Furioso, Shang-Chi si ribella al volere del padre e si unisce ai servizi segreti britannici divenendo suo nemico giurato.



lelecorvi.com per voto10.it