La vignetta di La ragazza di Stillwater

09/09/2021 | Vignette su Cinema e Film | La ragazza di Stillwater

E’ dedicata a La ragazza di Stillwater la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

La ragazza di Stillwater racconta la storia di Bill Baker (Matt Damon), un trivellatore di petrolio dell’Oklahoma che viaggia fino a Marsiglia, in Francia, per incontrare sua figlia Allison (Abigail Breslin), che non vede da anni. La ragazza si trova in prigione a causa di un omicidio di cui si dichiara innocente.

L’uomo dovrà affrontare un sistema legale sconosciuto, molte barriere culturali e linguistiche, ma soprattutto personali per tentare di scagionare il sangue del suo sangue. Mentre si trova a Marsiglia, determinato a far uscire la figlia dalla prigione con la fedina penale pulita, Bill conosce una donna del posto e sua figlia, con cui lega così tanto da riuscire, grazie a loro, a guardare oltre i propri confini. È durante la missione salvifica di Allison che l'uomo imparerà un senso di empatia fino ad allora sconosciuto.



lelecorvi.com per voto10.it