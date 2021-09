La vignetta di Escape Room 2: Gioco Mortale

23/09/2021 | Vignette su Cinema e Film | Escape Room 2: Gioco Mortale

E’ dedicata a Escape Room 2: Gioco Mortale la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Zoey (Taylor Russell) e Ben (Logan Miller), entrambi sopravvissuti al gioco precedente, sono determinati ad arrestare la follia dei sadici ideatori dell'escape room, che durante la loro partita hanno ucciso quattro persone. Mentre sono sulla metro, il vagone si distacca dal resto del treno e Zoey e Ben insieme ad altri sconosciuti si ritrovano bloccati al suo interno. Ma non è stato un incidente, i sei estranei sono i protagonisti di una nuova sfida. Tutto il gruppo, però, ha già partecipato in passato all'escape room.

Dopo essere riusciti a uscire dal vagone, la comitiva improvvisata si ritroverà bloccata in una serie di stanze e step dopo step perderà un membro del gruppo nel tentativo di trovare la vita d'uscita e salvare la pelle. Per superare le insidie delle stanze ideate dalla Minos Escape Rooms Corporation, il gruppo dovrà fare gioco di squadra e per vincere dovranno scoprire cosa li accomuna perché proprio loro sono stati scelti per questa partita, ed è così che i sei scaveranno nel loro passato per rivelare che ognuno di loro ha partecipato a questo gioco.



lelecorvi.com per voto10.it