La vignetta di No Time to Die

30/09/2021 | Vignette su Cinema e Film | No Time to Die

E’ dedicata a No Time to Die la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

James Bond, l'iconico agente segreto nato dall'inventiva penna di Ian Fleming, giunge alla sua venticinquesima incarnazione sul grande schermo. La quinta col volto da duro di Daniel Craig. Nel film lo vediamo ormai di fatto in pensione, ritirato a vivere in serenità in Giamaica al fianco dell'amata Madeleine Swann (Lea Seydoux). A richiamarlo in azione sarà il vecchio amico ed agente CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright), che gli chiede aiuto per ritrovare uno scienziato rapito. Bond accetta e viene affiancato da Nomi (Lashana Lynch), una nuova agente. Ma l'impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un super criminale, Lyutsifer Safin (Rami Malek), affiliato alla Spectre e in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.



lelecorvi.com per voto10.it