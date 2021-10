La vignetta di Ron - Un Amico Fuori Programma

21/10/2021 | Vignette su Cinema e Film | Ron - Un Amico Fuori Programma

E’ dedicata a Ron - Un Amico Fuori Programma la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Ron: Un Amico Fuori Programma, è la storia di Barney, un ragazzino delle medie con difficoltà nei rapporti sociali, e Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante e deambulante, che dovrebbe essere il suo "Migliore Amico Pronto all'Uso". Gli esilaranti malfunzionamenti di Ron, inseriti sullo sfondo di un'era dei social media, li lanciano in un viaggio pieno di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa baraonda di una vera amicizia.



lelecorvi.com per voto10.it